«Северсталь» прервала трёхматчевую победную серию «Трактора»

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Северсталь».

Матч получился напряжённым и упорным, а первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать более 50 минут игрового времени. На 52-й минуте гостей вперёд вывел Артём Гареев. В итоге эта шайба осталась единственной в матче.

«Северсталь» одержала три победы в пяти последних матчах. Для «Трактора» это поражение стало первым после трёх побед подряд.

Клуб из Челябинска с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» набрала 9 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующим соперником «Трактора» станет «Салават Юлаев», а «Северстали» — ЦСКА.