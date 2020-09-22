«Северсталь» прервала трёхматчевую победную серию «Трактора»
В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Северсталь».
Матч получился напряжённым и упорным, а первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать более 50 минут игрового времени. На 52-й минуте гостей вперёд вывел Артём Гареев. В итоге эта шайба осталась единственной в матче.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Гареев (Алексеев) – 52:33' (5x5)
«Северсталь» одержала три победы в пяти последних матчах. Для «Трактора» это поражение стало первым после трёх побед подряд.
Клуб из Челябинска с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» набрала 9 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
Следующим соперником «Трактора» станет «Салават Юлаев», а «Северстали» — ЦСКА.
- 22 сентября 2020
-
19:32
-
19:11
-
18:59
-
18:37
-
18:35
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
17:16
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:32
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:30
-
14:10
-
13:56
-
13:22
-
13:00
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
11:05
-
10:54
-
10:37
-
10:16
-
10:00
-
09:41
-
09:20
Партнерский контент