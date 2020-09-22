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«Северсталь» прервала трёхматчевую победную серию «Трактора»

«Северсталь» прервала трёхматчевую победную серию «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Северсталь».

Матч получился напряжённым и упорным, а первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать более 50 минут игрового времени. На 52-й минуте гостей вперёд вывел Артём Гареев. В итоге эта шайба осталась единственной в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Гареев (Алексеев) – 52:33' (5x5)

«Северсталь» одержала три победы в пяти последних матчах. Для «Трактора» это поражение стало первым после трёх побед подряд.

Клуб из Челябинска с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» набрала 9 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующим соперником «Трактора» станет «Салават Юлаев», а «Северстали» — ЦСКА.

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