«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист», Дацюк набрал два очка

«Витязь» обыграл «Автомобилист», прервав трёхматчевую победную серию уральцев. Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Первая шайба была заброшена уже на 17-й секунде встречи. С передачи Павла Дацюка отличился Алексей Макеев. На 15-й минуте первого периода Маттиас Теденбю сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка «Витязь» забросил ещё дважды с интервалом в девять секунд. Поочерёдно отличались Линус Хультстрём с передачи Дмитрия Лугина и Иван Ларичев. Затем «Автомобилист», оставшись в двойном большинстве, одну шайбу отыграл усилиями Чарльза Дженовея. Через 31 секунду Никита Трямкин сравнял счёт. Третий период оказался безголевым, а в овертайме победную шайбу забросил Каспарс Даугавиньш.
Напомним, что ранее «Автомобилист» одержал три победы кряду. «Витязь» до этой встречи потерпел два поражения подряд.
- 22 сентября 2020
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