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«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист», Дацюк набрал два очка

«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист», Дацюк набрал два очка
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» обыграл «Автомобилист», прервав трёхматчевую победную серию уральцев. Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Первая шайба была заброшена уже на 17-й секунде встречи. С передачи Павла Дацюка отличился Алексей Макеев. На 15-й минуте первого периода Маттиас Теденбю сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка «Витязь» забросил ещё дважды с интервалом в девять секунд. Поочерёдно отличались Линус Хультстрём с передачи Дмитрия Лугина и Иван Ларичев. Затем «Автомобилист», оставшись в двойном большинстве, одну шайбу отыграл усилиями Чарльза Дженовея. Через 31 секунду Никита Трямкин сравнял счёт. Третий период оказался безголевым, а в овертайме победную шайбу забросил Каспарс Даугавиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Макеев (Дацюк) – 00:17' (5x5)   1:1 Теденбю (Дэнфорт) – 14:58' (5x4)   1:2 Хультстрём (Лугин) – 32:06' (5x5)   1:3 Ларичев – 32:15' (5x5)   2:3 Дженовей (Дацюк) – 38:14' (5x3)   3:3 Трямкин (Холланд) – 38:45' (5x4)   3:4 Даугавиньш (Паутов) – 63:13' (5x5)

Напомним, что ранее «Автомобилист» одержал три победы кряду. «Витязь» до этой встречи потерпел два поражения подряд.

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