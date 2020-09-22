Пашков: сегодня «Локомотив» пострадал по своей вине

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубах КХЛ.
«Озадачивает, что по отношению к разным командам лига принимает разные решения. Это не лезет ни в какие ворота. Нужно срочно выработать единый подход к этим ситуациям, привести всё к каким-то единым нормам и порядкам. Сейчас всё трактуется вольно, как попало.
Всё началось с «Йокерита», а дальше началось злоупотребление ситуацией. Повторюсь, нужно выработать чёткие критерии переносов, отмен игр и прочих форс-мажоров. Если решения о переносе игры «Локомотива» с «Куньлунем» со стороны лиги не было, значит, ярославцам по делу выписали техническое поражение. Ведь они не приехали на запланированную календарём игру. Нужно работать и жить по регламенту, для того он и существует. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, иначе мы снова не доиграем чемпионат. Сегодня «Локомотив» в какой-то степени пострадал по своей вине», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 22 сентября 2020
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