Пашков: сегодня «Локомотив» пострадал по своей вине

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубах КХЛ.



«Озадачивает, что по отношению к разным командам лига принимает разные решения. Это не лезет ни в какие ворота. Нужно срочно выработать единый подход к этим ситуациям, привести всё к каким-то единым нормам и порядкам. Сейчас всё трактуется вольно, как попало.



Всё началось с «Йокерита», а дальше началось злоупотребление ситуацией. Повторюсь, нужно выработать чёткие критерии переносов, отмен игр и прочих форс-мажоров. Если решения о переносе игры «Локомотива» с «Куньлунем» со стороны лиги не было, значит, ярославцам по делу выписали техническое поражение. Ведь они не приехали на запланированную календарём игру. Нужно работать и жить по регламенту, для того он и существует. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, иначе мы снова не доиграем чемпионат. Сегодня «Локомотив» в какой-то степени пострадал по своей вине», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Локомотиву» засчитано техническое поражение в матче с «Куньлунем»