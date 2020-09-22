«Сочи» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Салават Юлаев»

«Сочи» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2.



Гости вышли вперёд в середине первого периода. С передач Даниила Мироманова и Олега Погоришного отличился Дмитрий Колготин. В начале второго игрового отрезка Никита Точицкий с передачи Сергея Шмелёва удвоил преимущество сочинцев. В середине периода Точицкий оформил дубль, ему ассистировали Рафаэль Батыршин и Сергей Шмелёв. Однако спустя всего 16 секунд Сакари Маннинен с передач Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена одну шайбу отыграл. В середине третьего периода Дмитрий Кугрышев сократил отставание до минимума, Кадейкин записал на свой счёт вторую результативную передачу, но на большее хозяев не хватило.

Таким образом, ХК «Сочи» прервал трёхматчевую серию поражений, а «Салават» проиграл третий раз в сезоне.