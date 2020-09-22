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«Сочи» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Салават Юлаев»

«Сочи» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд в середине первого периода. С передач Даниила Мироманова и Олега Погоришного отличился Дмитрий Колготин. В начале второго игрового отрезка Никита Точицкий с передачи Сергея Шмелёва удвоил преимущество сочинцев. В середине периода Точицкий оформил дубль, ему ассистировали Рафаэль Батыршин и Сергей Шмелёв. Однако спустя всего 16 секунд Сакари Маннинен с передач Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена одну шайбу отыграл. В середине третьего периода Дмитрий Кугрышев сократил отставание до минимума, Кадейкин записал на свой счёт вторую результативную передачу, но на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2020, вторник. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Колготин (Мироманов, Погоришный) – 09:43' (5x5)   0:2 Точицкий (Шмелёв) – 23:52' (5x5)   0:3 Точицкий (Батыршин, Шмелёв) – 32:49' (5x5)   1:3 Маннинен (Кадейкин, Хартикайнен) – 33:05' (5x5)   2:3 Кугрышев (Кадейкин) – 49:40' (5x3)

Таким образом, ХК «Сочи» прервал трёхматчевую серию поражений, а «Салават» проиграл третий раз в сезоне.

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