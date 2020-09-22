Кожевников: удивляет решение КХЛ по «Локомотиву». Чужим делаем поблажки, а своим не можем

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с присуждением технического поражения «Локомотиву».
«Меня удивляет решение лиги присудить «Локомотиву» техническое поражение. Почему-то «Барысу» и «Йокериту» в таких же ситуациях переносили матчи. Получается, чужим делаем поблажки, а своим не можем. У нас же есть регламент, который все подписали. Почему мы меняем правила на полпути?
«Локомотив» поздно объявил о числе заболевших? Конечно, за час до игры выпускать заявление — это плохо. Вы же знали, что у вас люди болеют, значит, надо было заранее решать вопрос. А что хотели ярославцы?
Вообще, я же предлагал, чтобы КХЛ подумала о старте сезона в октябре-ноябре. Либо другой вариант — выпускать постановление от лиги, чтобы все сидели на сборах, в колпаках. Меньше общения бы было, молодые игроки никуда не ходили гулять. А то расслабились!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 22 сентября 2020
-
20:48
-
20:35
-
20:20
-
19:58
-
19:56
-
19:41
-
19:32
-
19:11
-
18:59
-
18:37
-
18:35
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
17:16
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:32
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:30
-
14:10
-
13:56
-
13:22
-
13:00
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
11:05