Кожевников: удивляет решение КХЛ по «Локомотиву». Чужим делаем поблажки, а своим не можем

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с присуждением технического поражения «Локомотиву».



«Меня удивляет решение лиги присудить «Локомотиву» техническое поражение. Почему-то «Барысу» и «Йокериту» в таких же ситуациях переносили матчи. Получается, чужим делаем поблажки, а своим не можем. У нас же есть регламент, который все подписали. Почему мы меняем правила на полпути?



«Локомотив» поздно объявил о числе заболевших? Конечно, за час до игры выпускать заявление — это плохо. Вы же знали, что у вас люди болеют, значит, надо было заранее решать вопрос. А что хотели ярославцы?

Вообще, я же предлагал, чтобы КХЛ подумала о старте сезона в октябре-ноябре. Либо другой вариант — выпускать постановление от лиги, чтобы все сидели на сборах, в колпаках. Меньше общения бы было, молодые игроки никуда не ходили гулять. А то расслабились!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Локомотиву» засчитано техническое поражение в матче с «Куньлунем»