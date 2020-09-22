«Сан-Хосе» объявил тренерский штаб на будущий сезон

«Сан-Хосе Шаркс» объявил тренерский штаб на будущий сезон. Главным тренером назначен Боб Бугнер, сообщается на официальном сайте команды.
Роки Томпсон станет младшим тренером, а Джон Мэдден — ассистентом тренера. Евгений Набоков назначен тренером вратарей, Дэн Дэрроу останется помощником тренера. Кроме того, Майк Риччи, который был помощником тренера в команде, займёт пост тренера по развитию НХЛ. Главным тренером «Сан-Хосе Барракуда» останется Рой Соммер.
Напомним, 49-летний Бугнер стал исполняющим обязанности главного тренера «Шаркс» в ходе прошлого сезона после увольнения Питера Дебура. В 37 встречах при Бугнере команда одержала 14 побед и потерпела 23 поражения. Канадец стал девятым тренером в истории «Сан-Хосе».
В этом сезоне НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в таблице Западной конференции.
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