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«Салават Юлаев» — «Сочи»: судьи могли пропустить гол Кадейкина в первом периоде

«Салават Юлаев» — «Сочи»: судьи могли пропустить гол Кадейкина в первом периоде
Хоккей / КХЛ 0

Судьи, обслуживающие матч «Салават Юлаев» — «Сочи», могли пропустить заброшенную шайбу нападающего уфимцев Александра Кадейкина в первом периоде при счёте 0:1, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Форвард уфимцев нанёс бросок по воротам гостей, после чего получил толчок в спину от защитника Рафаэля Батыршина и врезался во вратаря. Шайба при этом проскочила в сетку ворот сочинцев, но ни судьи на льду, ни судья видеоповторов не инициировали просмотр эпизода. Не было соответствующего запроса и со стороны тренерского штаба «Салавата Юлаева». Вскоре хоккеисты вышли на вбрасывание и матч продолжился.

Напомним, «Сочи» выигрывал к середине встречи — 3:0. «Салават Юлаев» смог отыграть две шайбы к 50-й минуте, однако на большее хозяев не хватило.

«Сочи» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Салават Юлаев»
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