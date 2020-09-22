«Салават Юлаев» — «Сочи»: судьи могли пропустить гол Кадейкина в первом периоде

Судьи, обслуживающие матч «Салават Юлаев» — «Сочи», могли пропустить заброшенную шайбу нападающего уфимцев Александра Кадейкина в первом периоде при счёте 0:1, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Форвард уфимцев нанёс бросок по воротам гостей, после чего получил толчок в спину от защитника Рафаэля Батыршина и врезался во вратаря. Шайба при этом проскочила в сетку ворот сочинцев, но ни судьи на льду, ни судья видеоповторов не инициировали просмотр эпизода. Не было соответствующего запроса и со стороны тренерского штаба «Салавата Юлаева». Вскоре хоккеисты вышли на вбрасывание и матч продолжился.
Напомним, «Сочи» выигрывал к середине встречи — 3:0. «Салават Юлаев» смог отыграть две шайбы к 50-й минуте, однако на большее хозяев не хватило.
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