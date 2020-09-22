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«Амур» потерпел восьмое поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

«Амур» потерпел восьмое поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» по буллитам. Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Хабаровчане быстро вышли вперёд. На 4-й минуте матча Александр Полунин с передач Валерия Васильева и Владимира Бутузова открыл счёт. В середине периода Артур Гиздатуллин удвоил преимущество «Амура». Ему ассистировали Юрий Сергиенко и Данил Файзуллин. В начале второго периода форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов с передач Максима Грошева и Тимура Шарифьянова одну шайбу отыграл, а в середине игрового отрезка Александр Кучерявенко смог сравнять счёт с передачи Павла Порядина и Алексея Волгина. В буллитной серии удачливее были нижнекамцы.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Полунин (Васильев, Бутузов) – 03:44' (5x5)   0:2 Гиздатуллин (Сергиенко, Файзуллин) – 13:16' (5x5)   1:2 Хафизов (Грошев, Шарифьянов) – 25:36' (5x5)   2:2 Кучерявенко (Порядин, Волгин) – 33:39' (5x5)   3:2 Гудачек – 65:00' (ПБ)

Напомним, прежде на счету «Амура» была всего одна победа в восьми встречах — в матче с рижским «Динамо» (1:2). «Нефтехимик» также побеждал всего раз — во встрече с «Витязем» (4:3). Однако нижнекамский клуб провёл только шесть матчей.

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