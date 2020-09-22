«Амур» потерпел восьмое поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» по буллитам. Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:2.



Хабаровчане быстро вышли вперёд. На 4-й минуте матча Александр Полунин с передач Валерия Васильева и Владимира Бутузова открыл счёт. В середине периода Артур Гиздатуллин удвоил преимущество «Амура». Ему ассистировали Юрий Сергиенко и Данил Файзуллин. В начале второго периода форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов с передач Максима Грошева и Тимура Шарифьянова одну шайбу отыграл, а в середине игрового отрезка Александр Кучерявенко смог сравнять счёт с передачи Павла Порядина и Алексея Волгина. В буллитной серии удачливее были нижнекамцы.

Напомним, прежде на счету «Амура» была всего одна победа в восьми встречах — в матче с рижским «Динамо» (1:2). «Нефтехимик» также побеждал всего раз — во встрече с «Витязем» (4:3). Однако нижнекамский клуб провёл только шесть матчей.