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Питерс — о поражении: разочарован сегодняшним результатом

Питерс — о поражении: разочарован сегодняшним результатом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Витязем» (3:4 ОТ).

«Разочарован сегодняшним результатом. Илья Овчинников — хороший игрок, он заменил Дэна Секстона, которого мы, к сожалению, потеряли в середине матча. Илья обладает хорошими навыками, которые позволили ему получить место в бригаде большинства, что он и доказал игрой. Овчинников закрывал вратаря, несмотря на свои небольшие габариты, потому что размер игрока в такой ситуации не так важен. Он действовал отлично, перекрыл обзор голкиперу при броске Трямкина, сумел подставить клюшку и забил гол. Надо будет посмотреть повтор гола, оценить действия Ильи, но Овчинников всё сделал правильно», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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