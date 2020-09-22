Козлов: день начался с плохих новостей для «Салавата»

Ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:3).



«Скомканные чувства оставил матч. Начало было провальным, не было движения, напора, который требовался от ребят. Обрадовало, что попытались вернуться в игру, работали, создавали моменты, которые должны были реализовывать. Начало матча мы должны начинать лучше. Единственное, что могу сказать в наше оправдание, что начало дня сегодня было немножечко скомканным. День начался с плохих новостей, отвлекающих мыслей. Но, опять же, это нас не оправдывает, мы должны начинать лучше. Филип Ларсен ещё не катается, но начал тренироваться. Надеемся, он как можно быстрее к нам присоединится», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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