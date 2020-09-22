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Нападающий «Сент-Луиса» Костин перешёл в «Авангард»

Нападающий «Сент-Луиса» Костин перешёл в «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» 21-летний Клим Костин перешёл в «Авангард», сообщается на официальном сайте «Блюз».

Костин подписал контракт с омским клубом, однако сможет вернуться в тренировочный лагерь и сыграть в Северной Америке в сезоне-2020/2021.

Российский нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. В сезоне-2019/2020 в четырёх матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис» забил один гол.

За три сезона, проведённых в АХЛ за «Сан-Антонио», Костин забросил 29 шайб и отдал 53 результативные передачи в 181 встрече.

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