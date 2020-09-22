Фисенко: всегда хочется обыграть «Авангард»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б).



«Встречались хорошие соперники. Все знают, «Авангард» — системная команда, здорово бегут, всегда в хорошей форме, играют по заданию. Всегда сложно играть с такими командами. Здорово, что удалось забить и сыграть на буллитах лучше, чем соперник.



Врать не буду, мне особенно интересно играть против «Авангарда». Есть какая-то дополнительная мотивация и настрой. Всегда хочется обыграть «Авангард».



Связка с Глуховым? Здорово, что Миша вернулся. У нас достаточно игроков, мы всегда играем в разных сочетаниях. Непринципиально, с кем выходить на лёд. Хорошо, что Миша здорово вошёл в команду после травмы и проявляет себя.



Можно ли сказать, что был матч уровня плей-офф? Встречались две хорошие, сильные команды. Накал и скорости уже другие, но это не значит, что на других соперников мы настраиваемся по-другому. В лиге все команды сильные. Просто сегодня нам нужно было повышать скорость. «Авангард» начал хорошо, на скоростях, поэтому нам пришлось перестроиться и входить в игру по-другому», — приводит слова Фисенко пресс-служба казанской команды.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в серии буллитов