Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фисенко: всегда хочется обыграть «Авангард»

Фисенко: всегда хочется обыграть «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б).

«Встречались хорошие соперники. Все знают, «Авангард» — системная команда, здорово бегут, всегда в хорошей форме, играют по заданию. Всегда сложно играть с такими командами. Здорово, что удалось забить и сыграть на буллитах лучше, чем соперник.

Врать не буду, мне особенно интересно играть против «Авангарда». Есть какая-то дополнительная мотивация и настрой. Всегда хочется обыграть «Авангард».

Связка с Глуховым? Здорово, что Миша вернулся. У нас достаточно игроков, мы всегда играем в разных сочетаниях. Непринципиально, с кем выходить на лёд. Хорошо, что Миша здорово вошёл в команду после травмы и проявляет себя.

Можно ли сказать, что был матч уровня плей-офф? Встречались две хорошие, сильные команды. Накал и скорости уже другие, но это не значит, что на других соперников мы настраиваемся по-другому. В лиге все команды сильные. Просто сегодня нам нужно было повышать скорость. «Авангард» начал хорошо, на скоростях, поэтому нам пришлось перестроиться и входить в игру по-другому», — приводит слова Фисенко пресс-служба казанской команды.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в серии буллитов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020