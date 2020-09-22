Хартли: Чудинов и Покка точно не сыграют в ближайших матчах

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2 Б).
«Плотная игра, обе команды отлично действовали в нападении, замечательно играли вратари. В овертайме победа могла прийти и к нам, и к сопернику. В серии бросков нам, к сожалению, не удалось забить ни разу. В целом удовлетворён выездом, взяли 4 очка из шести, завтра у ребят заслуженный выходной.
Возможно ли, что Чудинов и Покка сыграют в двух ближайших домашних матчах? Нет, точно не сыграют.
Как планируем в дальнейшем проводить ротацию вратарей? Уже говорил, нам очень повезло — есть два первых номера. По большому счёту, чёткого плана нет, всё зависит от них. Есть здоровая конкуренция, оба вратаря при этом дружат, и это замечательно. Эмиль Гарипов подарил нам отличное начало сезона, Игорь Бобков хорошо выступил в выездных матчах», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.
- 22 сентября 2020
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