Оливер Каски: КХЛ — более жёсткая лига, чем чемпионат Финляндии

Защитник омского «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:2 Б) и дал характеристику КХЛ.
«Я считаю, что мы сегодня хорошо выступили, такую сильную игру показали. Можно сравнить её с игрой в Екатеринбурге, но, к сожалению, также не сумели довести дело до победы. Были у нас моменты и в большинстве, и в овертайме могли забивать, и буллиты не реализовали. Но в плане того, как мы играли, это было хорошо.
КХЛ? Я бы сказал, что эта лига такая, более жёсткая, более сильная. В каждой команде много хороших игроков, много талантов, здесь просто нет слабых команд и такой, более мужской хоккей. Не так много молодых ребят, всё-таки более взрослые игроки", — приводит слова Каски официальный сайт «Авангарда».
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