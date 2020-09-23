Главный тренер «Тампы»: ни в коем случае не стал бы говорить, что мы решили Худобина

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина.
«Что касается Худобина: вчера нам удалось пропихнуть мимо него несколько шайб, но я ни в коем случае не стал бы говорить, что мы его решили. Однако существует рецепт, который может принести успех не только против него, но и против любого вратаря. Нужно вынудить его чувствовать дискомфорт. Будь то закрытие вратарю видимости, подправление бросков или ещё что-то, но ему должно быть трудно перед собственными воротами. Это вам любой вратарь подтвердит: если они вынуждены бороться с трафиком, если им трудно разглядеть шайбу, если они вынуждены постоянно гадать — тяжёлый вечер гарантирован. И вчера нам какое-то время это удавалось», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
На данный момент счёт в серии 1-1. Следующая встреча между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в четверг, 24 сентября. Начало – в 3:00 мск.
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