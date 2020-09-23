Купер: каждый помнит, насколько велика роль и польза Василевского для команды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского голкипера Андрея Василевского.
«Сам факт, что он отыграл каждую минуту плей-офф, свидетельствует о том, в какой блестящей форме он себя поддерживает. В каждой команде, которая глубоко продвигается по кубковой сетке, есть немало светлых пятен, о которых многие из вас уже сегодня спрашивали: наше первое звено, Коулман, Гудроу, другие ребята. Каждый вечер кто-то из них делает шаг вперёд. Разница с вратарем — в том, что он этот шаг должен делать каждый божий вечер. Возможно, поэтому мы иногда и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Особенно когда у тебя есть такой вратарь, как Васи. Но в нашей раздевалке, уверяю вас, каждый помнит, насколько велика его каждодневная роль и польза для команды», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
На данный момент счёт в серии между «Тампой» и «Даллас Старз» 1-1. Следующая встреча между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в четверг, 24 сентября. Начало – в 3:00 мск.
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