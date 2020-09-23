Бадюков: «Тампа» будет брать скоростью, заставлять «Даллас» ошибаться и удаляться

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (1-1).

«Тампа» прибавила уже в третьем периоде первой встречи, хотя до этого «Даллас» доминировал в матче, а во второй игре «молнии» с самых первых секунд стали навязывать активный хоккей. И три удаления в первом периоде прибили «Даллас». А «Тампа» в большинстве — грозное оружие.



И надо выразить отдельный респект Кучерову, который бился, несмотря на травмы, которые его мучили и в финале конференции с «Айлендерс», и в начале прошедшего матча с «Далласом». Никита провёл потрясающий матч. Во многом благодаря ему «Тампа» получила в первом периоде задел, принёсший победу. Ну и Василевский подтащил, сыграв крайне надёжно. Думаю, когда «Тампа» вела 3:0, у Купера сидело в мозгу, что «Даллас» умеет вытаскивать безнадёжные матчи, как он это делал во втором раунде с «Колорадо». «Старз» сильны в игре на пятачке. За счёт этого могут и в дальнейшем обыграть «Тампу».



Там много опытных ребят, способных играть в большинстве. Поэтому думаю, что для «Тампы» важно было избежать удалений, и Купер дал задание играть более аккуратно при счете 3:0. Наверняка он помнил, как в первом матче за один первый период команды набрали на двоих 50 силовых приёмов, чем «Даллас» воспользовался. В целом же всё сложилось ожидаемо. Видно было, что «Тампа» будет брать скоростью, заставлять «Даллас» ошибаться и удаляться», – приводят слова Бадюкова «Известия».