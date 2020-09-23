КХЛ определила даты проведения двух перенесённых матчей «Барыса»

Континентальная хоккейная лига определила даты проведения двух перенесённых матчей «Барыса» в регулярном чемпионата.
«Лига, в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:
№74 «Барыс» — «Динамо» Рига состоится 3 ноября 2020 года;
№90 «Металлург» — «Барыс» состоится 3 февраля 2021 года», — сказано в сообщении, размещённом на официальном сайте КХЛ.
Ранее стало известно, что шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи», отменяются и будут перенесены на более поздний срок. В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин
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