КХЛ определила даты проведения двух перенесённых матчей «Барыса»

Континентальная хоккейная лига определила даты проведения двух перенесённых матчей «Барыса» в регулярном чемпионата.

«Лига, в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:



№74 «Барыс» — «Динамо» Рига состоится 3 ноября 2020 года;

№90 «Металлург» — «Барыс» состоится 3 февраля 2021 года», — сказано в сообщении, размещённом на официальном сайте КХЛ.

Ранее стало известно, что шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи», отменяются и будут перенесены на более поздний срок. В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин