Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ESPN: в «пузырях» НХЛ игроки расслаблялись выпивкой, употребляли и мармеладки с каннабисом

ESPN: в «пузырях» НХЛ игроки расслаблялись выпивкой, употребляли и мармеладки с каннабисом
Хоккей / НХЛ 0

Авторы телекомпании ESPN провели анонимный опрос хоккеистов НХЛ, задав им вопросы о жизни внутри «пузырей» в нынешнем плей-офф. В опросе приняли участие пятеро игроков Западной конференции и четверо из Восточной, которые поделились интересными подробностями.

«В Торонто в отеле Х был бар, где каждый вечер собирались игроки нескольких команд. Там было по 10-15 парней из каждой команды, которая не играла на следующий день. Были и звёзды, и игроки четвёртых звеньев. Социальные сети могли несколько исказить представление о вечеринках в «пузыре». Писали, что несколько фотографий хоккеистов «Вашингтона» в «инстаграме» подогревали слухи, что команда устраивала вечеринки у бассейна и начала отдыхать ещё до того, как вылетела в первом раунде. Но игрок Восточной конференции сказал, что каждая команда время от времени расслаблялась спиртным. «Чем дальше вы проходили в плей-офф, тем больше становилось выпивки», — говорил игрок Востока.

Что касается наркотиков, то предпочтение отдавалось мармеладкам с каннабисом. Игрок из Западной конференции сказал, что это не было стремлением кайфовать и ничего не делать весь день. Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей», — отмечают авторы ESPN Эмили Каплан и Грег Вышински.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020