Кеслер: игроки НХЛ не знают об опасности обезболивающих, такие препараты пьют перед играми

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» Райан Кеслер рассказал о чрезмерном употреблении хоккеистами НХЛ обезболивающих средств, в частности, торадола — нестероидного противовоспалительного лекарства.
«Я всегда старался быть максимально полезным команде, а потому знал, что должен играть, несмотря на боль. Чтобы играть, нужно было принимать обезболивающие. В результате этого, в 2015 году у меня развился хронический колит — длительное воспаление и язвы в пищеварительном тракте. Врачи сказали, что это вызвано длительным употреблением торадола, нашего обезболивающего. У меня были дыры в толстой кишке, весь кишечник спазмировал. Это очень неприятно.
Представьте, что вы ходите в туалет 30-40 раз за день, и иногда из вас просто выходит чистая кровь. Это истощает, это просто ужасно. И всё из-за того, что я просто не знал, какую опасность таит в себе это лекарство — нас ни о чём не информировали. Применение торадола широко распространено в НХЛ. Есть хоккеисты, которые пьют его перед каждым матчем, чтобы справиться с болью», — сказал Кеслер в эфире TSN.
Осенью 2019 года у хоккеиста диагностировали болезнь Крона — воспалительную болезнь кишечника.
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