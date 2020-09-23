RDS: может сработать «сценарий Жигера», и «Конн Смафт Трофи» получил вратарь проигравших

Автор франкоязычной канадская телерадиокомпания RDS оценил шансы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина завоевать приз самому ценному хоккеисту плей-офф.



«Предсказать, кто выиграет «Конн Смайт Трофи», один из самых престижных трофеев, который только может получить хоккеист, пока невозможно. Приз получает игрок, который был наиболее полезен для своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли. Никто не выигрывал его чаще, чем Патрик Руа, который брал «Конна Смайта» трижды, но ни один вратарь не становился обладателем трофея с 2012 года, когда его выиграл Джонатан Куик.



В этом году ситуация может измениться, если посмотреть на выступление Андрея Василевского и особенно Антона Худобина. У Василевского лучше статистика, но Худобин играет большую роль для своей команды. Вероятно, что «Конн Смайт» может достаться тому голкиперу, чья команды выиграет Кубок Стэнли, но нельзя исключать и сценарий имени Жана-Себастьяна Жигера, который в 2003 году получил этот приз, хотя его команда проиграла финал», — отметил обозреватель Жан-Люк Лежандр.

Кто фаворит в борьбе за звание самого ценного игрока плей-офф НХЛ?