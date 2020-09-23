В «Куньлуне» прокомментировали техническое поражение «Локомотиву» за неявку на матч

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» прокомментировала решение Континентальной хоккейной лиги засчитать техническое поражение «Локомотиву» за неявку на матч регулярного чемпионата, который команды должны были провести 22 сентября в Мытищах.

«В преддверии матча мы были уверены, что сумеем наконец-то одержать первую победу в сезоне и получить два очка. Так и произошло, однако пополнение очкового багажа не принесло ожидаемой радости, ибо случилось оно без борьбы.

Несколько дней назад «Локомотив» попал в непростую ситуацию в связи с выявленными в команде положительными тестами на коронавирус. Два матча «железнодорожников» были перенесены на неопределённый срок, а встреча с нами – на один день, с 21 на 22 сентября. Недолгой отсрочки, впрочем, ярославцам не хватило, и команда не сумела своевременно прибыть на «Арену Мытищи».

Для «драконов» это стало неожиданностью. Мы готовились в обычном режиме, провели утреннюю раскатку, а во второй половине дня снова пришли на стадион. Про «Локомотив» же ничего не было известно, разве только то, что накануне вечером он не выехал из Ярославля. Но это ни о чём не говорит, наши города разделяют всего-навсего 200 километров, и приехать непосредственно на игру не проблема. Помнится, мы так и поступили в последний день августа, одним днём сгоняв в Ярославль на контрольный матч.

Нам ничего не оставалось, кроме как ждать до последнего. Регламент КХЛ обязывает гостевые команды прибывать на игру не позже, чем за час до её начала, так что до 18:00 никаких решений принимать не следовало. Когда же час Х миновал, лига, как положено, отменила матч в связи с неявкой одного из соперников и присудила нам техническую победу (+:-)», — сказано в статье, размещённой на официальном сайте китайского клуба.