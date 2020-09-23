Кошелев: Воробьёв – это тренер-чемпион. Мне понятны его требования

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев поделился впечатлениями от начала работы под руководством Ильи Воробьёва.
«Хочу поблагодарить руководство уральцев и тренерский штаб во главе с Ильёй Воробьёвым. Понимаю, что в «Магнитке» на меня рассчитывают, ждут яркого и результативного хоккея. Главное оправдывать все ожидания моей новой команды.
У нас с Ильёй Петровичем состоялся разговор, мне понятны его требования. Воробьёв – это тренер-чемпион, который прекрасно знает всю систему магнитогорского хоккея. Человек завоёвывал Кубки Гагарина, работал главным тренером в сборной России. Уверен, Илья Петрович знает, как действовать в той или иной ситуации. Будет здорово поработать с таким опытным специалистом. Считаю, он даст мне новый толчок в моём хоккейном развитии», — сказал Кошелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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