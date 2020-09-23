СКА заключил однолетний односторонний контракт с голкипером Михаилом Бердиным

СКА заключил контракт с голкипером Михаилом Бердиным, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

22-летний Бердин в минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89. Также вратарь отметился двумя результативными передачами.

Права на голкипера в России принадлежали ХК «Сочи», однако 15 сентября клубы произвели обмен, в результате которого петербургскому клубу перешли права на голкипера Бердина, «Сочи» получил права на шведского центрфорварда Оскара Стена.