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Вайсфельд: каждый случай переноса надо рассматривать отдельно, а не валить всё в одну кучу

Вайсфельд: каждый случай переноса надо рассматривать отдельно, а не валить всё в одну кучу
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно переносов матчей в Континентальной хоккейной лиге.

«Думаю, что каждый случай переноса надо рассматривать отдельно, а не валить всё в одну кучу. Конечно, нужно минимизировать количество переносов матчей. Насколько я понимаю, есть расчёт на то, что эти встречи можно будет сыграть в забронированных европейских брейках, когда должны проходить этапы Евротура. Они, возможно, действительно не состоятся.

Но надо обязательно уже сейчас обговорить условие, что даже если этапы Евротура пройдут, то команды обязаны сыграть перенесённые матчи именно в эти даты. А то сейчас они не могут играть потому, что у них в команде много инфицированных, потом не смогут потому, что лидеров позвали в сборную. А когда же играть? Поэтому самая главная проблема не в том, что эти переносы матчей в принципе существуют, а в том, когда эти встречи будут сыграны", — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.

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