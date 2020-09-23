Коваленко: иностранные клубы КХЛ получили больше прав, чем российские. Двойные стандарты

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение лиги засчитать «Локомотиву» техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».

«По моей информации, в Ярославле заболела вся команда, а это фактически три десятка игроков. Ни о каком смешанном составе речи уже не было, а выходить на матч КХЛ командой из МХЛ – сомнительно как с точки зрения уважения к лиге, так и результата.



Но самое главное, что перед глазами «Локомотива» был пример «Йокерита» и «Барыса». Эти клубы создали прецедент, когда из-за отнюдь не повальной эпидемии в команде не стали формировать даже микст-составы, а предпочли на несколько матчей безнаказанно покинуть чемпионат КХЛ и, по сути, сломать календарь лиги. Да и рижскому «Динамо», говорят, могут перенести игры. Получается, на карантине иностранные клубы КХЛ получили больше прав, чем российские. Двойные стандарты», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.