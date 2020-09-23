К 2023 году в «Ак Барсе» должно быть 70% игроков, которые прошли через систему клуба

Глава селекционного отдела «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопросы о воспитанниках в составе клуба.
«У нас сейчас 11 человек, которые прошли нашу хоккейную систему. Перед нами стоит стратегическая задача, чтобы к 2023 году в составе было 70% таких игроков. От сезона к сезону мы идём к этой цели. На конец минувшего сезона у нас через заявку главной команды прошли 43% своих воспитанников. На этот сезон ставится задача – 45%.
Я не сторонник разделять ребят на казанских и приезжих, потому что ситуации бывают разные. Казань – один из лучших городов в России по уровню жизни и точно № 1 в Поволжье. Бывает такое, что семья переезжает на постоянное место жительства в Казань и отдаёт своих детей в академию. Тот же Хованов – он из Саратова, Журавлёв из Нижнего Новгорода.
Если парень приезжает к нам в 10-11 лет на голову сильнее остальных, разве мы будем отказываться от него? Дальше мы вкладываем в игрока свои силы, развиваем его. Если ребята приезжают из других городов и не проходят в первые два звена, то мы от них отказываемся», – цитирует Валиуллина «Спорт Бизнес Online».
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