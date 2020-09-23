Вайсфельд: Гранлунд как минимум не хуже Умарка по вкладу в общий результат «Салавата»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил игру форварда «Салавата Юлаева» Маркуса Гранлунда.
«Это очень сильный хоккеист. Он большую часть карьеры провёл в НХЛ, почти не опускаясь в АХЛ в последние сезоны игры в Северной Америке. Поэтому было бы странно, если бы Маркус Гранлунд не вписался в игру «Салавата Юлаева». Важно, что у него очень квалифицированные партнёры по звену. Совокупность этих факторов дала нам такую связку в «Салавате Юлаеве».
Когда в межсезонье говорили фразу «замена Линусу Умарку», то почему-то все представляли себе поиск абсолютно такого же хоккеиста. Но ведь менеджмент «Салавата Юлаева» искал замену Умарку не по стилю игры, а по его вкладу в результат команды. А по этому вкладу в общий результат сейчас Гранлунд как минимум не хуже Умарка. Но по стилю игры это абсолютно разные хоккеисты", – цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
- 23 сентября 2020
-
15:15
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:41
-
13:20
-
12:56
-
12:30
-
11:56
-
11:21
-
11:15
-
10:56
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:02
-
08:45
-
08:09
-
08:04
-
07:43
-
06:05
-
05:26
-
05:16
-
04:18
-
03:50
- 22 сентября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
22:01