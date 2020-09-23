Вайсфельд: Гранлунд как минимум не хуже Умарка по вкладу в общий результат «Салавата»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил игру форварда «Салавата Юлаева» Маркуса Гранлунда.

«Это очень сильный хоккеист. Он большую часть карьеры провёл в НХЛ, почти не опускаясь в АХЛ в последние сезоны игры в Северной Америке. Поэтому было бы странно, если бы Маркус Гранлунд не вписался в игру «Салавата Юлаева». Важно, что у него очень квалифицированные партнёры по звену. Совокупность этих факторов дала нам такую связку в «Салавате Юлаеве».

Когда в межсезонье говорили фразу «замена Линусу Умарку», то почему-то все представляли себе поиск абсолютно такого же хоккеиста. Но ведь менеджмент «Салавата Юлаева» искал замену Умарку не по стилю игры, а по его вкладу в результат команды. А по этому вкладу в общий результат сейчас Гранлунд как минимум не хуже Умарка. Но по стилю игры это абсолютно разные хоккеисты", – цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.