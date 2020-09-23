Сергеев: «Даллас» выглядит дружнее и харизматичнее «Тампы»

Защитник ЦСКА Артём Сергеев рассказал о настроении в раздевалке, предстоящем сопернике и ожиданиях от финала Кубка Стэнли.



«Поражение в матче с «Магниткой»? Проигрывать неприятно. Настроение, разумеется, не как после победы, но парни правильно реагируют. Никто не опускает головы. Все анализируют свою игру, действия и делают выводы.



«Северсталь»? Не следил за ними пристально, но все прекрасно знают, что это молодая команда. Они очень быстрые, играют в вертикальный хоккей. Легко точно не будет.



Безусловно, наша команда — это одно целое. Конечно, ещё нет той сыгранности, которая была два-три года подряд. Это легко объяснить тем, что в составе произошли изменения.



Изменилось ли атмосфера в раздевалке с их приходом хоккеистов, игравших в Северной Америке? Видно, что ребята обученные. Каждый день приходят с хорошим настроением и желанием. Не важно, игра это или тренировка.



Кто отвечает за плейлист в раздевалке? По-разному. Бывает, Слепышев ставит, бывает, я. Может, кто-то третий нарисуется, например Паша Карнаухов с группами «Любэ» и «Кино» (улыбается). Я ставлю микс из всего, кроме электронной музыки и техно.



Финал Кубка Стэнли? Сейчас смотрю обзоры, они поздно играют. За кого болею? Честно, думаю, что выиграет «Тампа», но свою симпатию выражаю «Далласу». Их команда выглядит дружнее и харизматичнее», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Сергеев: в ЦСКА все классные мужики, соскучился по ним. И по болельщикам тоже