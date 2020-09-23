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Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

В короткий выезд главный тренер москвичей Владимир Крикунов взял 27 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.

Защитники: Михаил Григорьев, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Михал Чайковски, Андрей Прибыльский, Егор Зайцев, Андрей Миронов, Андрей Сергеев.

Нападающие: Теэму Пулккинен, Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Алексеев, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Олег Зайцев, Илья Шипов, Иван Игумнов, Илья Круглов, Владислав Ефремов, Никита Попугаев, Иван Муранов, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин, Вадим Шипачёв, Вячеслав Кулёмин.

Напомним, что «Динамо» предстоит сыграть 24 сентября с ХК «Сочи», 26-го — с рижским «Динамо», 28-го — со «Спартаком».

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