«Монреаль» продлил контракт с Эвансом

«Монреаль Канадиенс» продлил контракт с нападающим Джейком Эвансом, сообщается на официальном сайте команды. Об этом объявил генеральный менеджер «Хабс» Марк Бержевен.
Соглашение подписано на два года. По условиям двустороннего контракта Эванс в первом сезоне заработает $ 700 тыс. в НХЛ и $ 225 тыс. в АХЛ, а на второй год он получит $ 800 тыс.
В сезоне-2019/2020 24-летний Эванс сыграл 13 матчей регулярного сезона с «Монреалем». Это его первый сезон в НХЛ. Правый центровой забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «+1». Эванс принял участие в шести встречах плей-офф Кубка Стэнли в этом году в Торонто, записав на свой счёт одну голевую передачу.
Эванс был выбран в седьмом раунде (207-е место в общем зачёте) «Монреаль Канадиенс» на драфте-2014.
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