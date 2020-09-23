КХЛ хочет, чтоб рижское «Динамо» сыграло молодёжной командой

КХЛ против переноса матчей рижского «Динамо», сообщает sportacentrs.com. Лига хочет, чтобы команда сыграла молодёжным составом — командой МХЛ «Ригой».



Ранее КХЛ согласилась перенести встречи «Йокерита» и «Барыса» из-за обнаружения COVID-19 у игроков. В число перенесенных вошёл и матч «Барыса» с рижским «Динамо», который теперь состоится 3 ноября.



«Динамо» не хочет выпускать на встречи «Ригу», переговоры по-прежнему продолжаются. Велика вероятность, что клубу будут засчитаны поражения.



Кроме того остаётся непонятной ситуация с матчами самой «Риги». В случае выхода на игры КХЛ и продолжения участия в МХЛ команде придётся проводить подряд по две игры с небольшим интервалом. А 3 октября у «Динамо» и «Риги» намечены матчи на один день в разных городах.



Напомним, что 10 хоккеистов «Динамо» заразились коронавирусом. Вся команда ушла на карантин.

Источник: в рижском «Динамо» выявлено 10 случаев заражения коронавирусом