КХЛ хочет, чтоб рижское «Динамо» сыграло молодёжной командой

КХЛ против переноса матчей рижского «Динамо», сообщает sportacentrs.com. Лига хочет, чтобы команда сыграла молодёжным составом — командой МХЛ «Ригой».
Ранее КХЛ согласилась перенести встречи «Йокерита» и «Барыса» из-за обнаружения COVID-19 у игроков. В число перенесенных вошёл и матч «Барыса» с рижским «Динамо», который теперь состоится 3 ноября.
«Динамо» не хочет выпускать на встречи «Ригу», переговоры по-прежнему продолжаются. Велика вероятность, что клубу будут засчитаны поражения.
Кроме того остаётся непонятной ситуация с матчами самой «Риги». В случае выхода на игры КХЛ и продолжения участия в МХЛ команде придётся проводить подряд по две игры с небольшим интервалом. А 3 октября у «Динамо» и «Риги» намечены матчи на один день в разных городах.
Напомним, что 10 хоккеистов «Динамо» заразились коронавирусом. Вся команда ушла на карантин.
- 23 сентября 2020
-
19:56
-
19:15
-
19:10
-
18:56
-
18:39
-
18:28
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:55
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:41
-
13:20
-
12:56
-
12:30
-
11:56
-
11:21
-
11:15
-
10:56
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:02
-
08:45
-
08:09
-
08:04
-
07:43
-
06:05