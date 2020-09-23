Тренер Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на гол Морозова в ворота «Сибири»

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на гол Ивана Морозова в ворота «Сибири».
За нарушение правил в ворота «Сибири» был назначен буллит. 20-летний форвард СКА Иван Морозов успешно его реализовал.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Ротенберг вошёл в тренерский штаб «армейской» команды на сегодняшнюю встречу. Из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствуют больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники. Помимо руководителя СКА и ФХР, на лавке СКА будут присутствовать шведский тренер-методист Ларс Юханссон и канадский тренер по развитию Дэниэл Бохнер. Для 39-летнего Ротенберга этот матч станет дебютом на тренерском мостике в КХЛ.
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