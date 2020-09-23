Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с «Торпедо», «Барысом» и «Йокеритом».



«Почему не было засчитано техническое поражение «Торпедо» в матче с рижским «Динамо»? Этот случай всё-таки иной. Торпедовцам предстояло пересекать границу, накануне матча с рижским «Динамо» число игроков с положительным тестом резко увеличилось. Кроме того, это произошло в выходные дни и клуб просто физически не успевал дополнительно оформить документы для пересечения границы новым игрокам, на это требуется десять рабочих дней. Лига всегда помогает клубам, чаще всего всё оформляется быстрее, но не за сутки или двое. Такая ситуация, на наш взгляд, может считаться форс-мажором, клуб не мог этого предвидеть. Потому мы и перенесли матч. Однако в дальнейшем клуб должен принимать участие в чемпионате. В противном случае ему будут засчитываться технические поражения.



Почему лига перенесла все матчи «Йокерита» и «Барыса»? У «Йокерита» нет фарм-клуба. По регламенту, его обязаны иметь только российские команды КХЛ. «Йокерит» физически не мог усилить состав другими игроками. У «Барыса» сложилась очень сложная ситуация по заболеванию не только в основной команде, но и во всех командах системы клуба. При этом и «Барыс», и «Йокерит» предупреждены, что в дальнейшем лиге будет трудно найти места в календаре и они обязаны участвовать в матчах. В противном случае им будет засчитано техническое поражение. Возможности переносить такое большое количество игр у лиги больше нет.

Новые даты двух из перенесённых матчей «Барыса» уже известны: с рижским «Динамо» — 3 ноября, с «Металлургом» — 3 февраля 2021 года. Первый матч «Барыса» после выхода с карантина, согласно календарю, намечен на 4 октября со СКА. Сейчас нет никаких причин отменять или переносить матч», — передаёт слова Морозова пресс-служба КХЛ.