СКА установил рекорд по среднему возрасту игрового состава в матче КХЛ

Петербургский СКА установил рекорд по среднему возрасту игрового состава в матче, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Произошло это во встрече с «Сибирью». Средний возраст составил 21,0 года.



В составе СКА было 12 дебютантов, а игроки петербургского клуб Никита Чибриков, Илья Иванцов и Арсений Коромыслов стали первыми хоккеистами 2003 года рождения, принявшими участие в матче КХЛ.



Отметим, прежде рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, принадлежал ярославскому «Локомотиву». Установлен он был в матче с «Витязем» в сезоне-2019/2020. Средний возраст игроков «железнодорожников» в той встрече составил 21 год и 184 дня.



Матч завершился победой новосибирского клуба со счётом 4:1.

Средний возраст заявки СКА на матч с «Сибирью» – 20 лет и 263 дня