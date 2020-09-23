Назаров: пока кто-то плюёт в лицо КХЛ, молодёжь СКА и Ротенберг спасают российский хоккей

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал домашнее поражение СКА в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» со счётом 1:4. Средний возраст игрового состава «армейцев» в матче составил 21 год.



«На мой взгляд, в СКА абсолютно правильно сделали, что сыграли с «Сибирью», пусть и молодёжным составом. Ничего зазорного в этом нет. Наоборот, зазорно не играть в хоккей. Пока кто-то, включая некоторые живущие на бюджетные деньги клубы, занимается саботажем и плюёт в лицо КХЛ, Питер даёт шанс молодёжи, не боится выходить на лёд супермолодым составом, бьётся с командами, в которых собраны гораздо более опытные мастера. У СКА в игре с «Сибирью» сразу несколько молодых ребят, включая голкипера Михаила Бердина, дебютировали в Континентальной лиге. Считаю, что это отличный показатель.



В сложившейся ситуации важно продолжать играть регулярный чемпионат, ни в коем случае его не прерывать и не останавливать, иначе мы просто не доиграем сезон. Вспомните, как в футбольной Премьер-Лиге сперва были сложности, но никто чемпионат не останавливал. Тот же «Ростов» в прошлом сезоне играл матч с «Сочи» молодёжным составом. В хоккее же некоторые клубы считают возможным просто не приезжать на запланированные регламентом матчи. За это следует наказание в виде справедливых «технарей». Если бы СКА не приехал на какой-то матч, то это бы обсуждали неделю. Но «армейцы» не боятся сложностей, они их преодолевают. Это заслуживает уважения.



Роман Ротенберг на тренерской лавке СКА? Знаете, это абсолютно нормально. Кто следит за НХЛ, тот знает, что там подобные вещи в порядке вещей. Можно вспомнить того же Лу Ламорелло, других известных функционеров. Они вставали на лавку в тот момент, когда у их команд были проблемы. В России, кстати, тоже были подобные случаи. Ротенберг не побоялся встать на лавку в тот момент, когда СКА попал в тяжёлую ситуацию. По сути, он не боялся проиграть. Наоборот, взвалил всю ответственность на себя, так как тренерский штаб Валерия Брагина заболел. Моё личное мнение: молодёжь СКА и Роман Ротенберг сейчас просто спасают российский хоккей», — сказал Назаров в интервью «Чемпионату».

Первый матч тренера Ротенберга в КХЛ. Тряс кулаком, заводил команду, но всё же проиграл Молодёжный состав СКА дал бой новосибирским мужикам, но сотворить сенсацию им не удалось.