Заварухин: надо отдать должное СКА, вышли лучшие молодые ребята России

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал итоги встречи со СКА (4:1).
«Понимали, что у СКА есть проблемы с составом. Проходили такую ситуацию. Надо отдать должное сопернику — вышли лучшие молодые ребята России, сборной. Рад, что победили. Сами выходим из этого состояния и потихоньку обретаем свою игру. Хочу поблагодарить ребят, что добились нужной победы.
Во втором периоде было много удалений, мы восемь минут сыграли в меньшинстве, соперник много бросал по воротам. Хотели сыграть в свой хоккей, который приносит результат. Где-то получилось, где-то нет.
Соглашусь, что СКА переигрывал по вбрасываниям. Борьбы, азарта не хватало, но в СКА есть хорошие центры — Аалтонен, Морозов. Предупреждали ребят об этом, но не всё получилось. Будем больше заниматься на вбрасываниях», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2020
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:04
-
21:57
-
21:42
-
21:35
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:12
-
19:56
-
19:15
-
19:10
-
18:56
-
18:39
-
18:28
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:55
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:41
-
13:20