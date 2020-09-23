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Заварухин: надо отдать должное СКА, вышли лучшие молодые ребята России

Заварухин: надо отдать должное СКА, вышли лучшие молодые ребята России
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал итоги встречи со СКА (4:1).

«Понимали, что у СКА есть проблемы с составом. Проходили такую ситуацию. Надо отдать должное сопернику — вышли лучшие молодые ребята России, сборной. Рад, что победили. Сами выходим из этого состояния и потихоньку обретаем свою игру. Хочу поблагодарить ребят, что добились нужной победы.

Во втором периоде было много удалений, мы восемь минут сыграли в меньшинстве, соперник много бросал по воротам. Хотели сыграть в свой хоккей, который приносит результат. Где-то получилось, где-то нет.

Соглашусь, что СКА переигрывал по вбрасываниям. Борьбы, азарта не хватало, но в СКА есть хорошие центры — Аалтонен, Морозов. Предупреждали ребят об этом, но не всё получилось. Будем больше заниматься на вбрасываниях», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Источник: Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб СКА на матч с «Сибирью»
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