Козырев: Ротенберг помогал на лавке, был вовлечён в работу тренерского штаба СКА

Тренер СКА Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).



«Хорошая игра. Прекрасно показала себя наша молодёжь. Было очень много дебютантов, которые являются воспитанниками системы СКА, многие ребята прошил все команды клубной системы. Осталось прекрасное впечатление от их игры. У нас были возможности забить ещё, мы не использовали массу моментов. Две трети матча вели по броскам. Отметим и первую игру нашего вратаря Михаил Бердина, который попал с корабля на бал.



Роман Борисович Ротенберг сегодня помогал нам на скамейке. Были и ещё новые тренеры Мы ищем возможности усиления тренерского штаба. Роль Романа Ротенберга была в том, что он корректировал игру. У нас есть аналитический отдел, который передавал ему корректировки. Он был вовлечен в работу тренерского штаба. Предматчевую установку команде давал я», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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