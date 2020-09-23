СКА сыграет с «Ак Барсом» молодёжным составом

Тренер СКА Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4), а также рассказал о будущей встрече с «Ак Барсом».
«Мы будем играть молодёжным составом против «Ак Барса». Сколько заболевших в команде, я не скажу. Со здоровьем у Каменева всё в порядке, он готовится по индивидуальной программе. Он пропустил много времени, не катался, не готовился. Сейчас набирает форму. Как только вернёт кондиции — поможет нам. Сами видели, как здорово влился Михаил Бердин, хотя у него тоже был промежуток. Он здорово помог, держал нас в игре.
Мы всегда на связи c Брагиным, в течение дня и перед матчем. Он даёт рекомендации и помогает. Мы вместе ведём тренировочный процесс, формирование состава. Он полноценно участвует в процессе. Его состояние стабильное, скоро он к нам присоединится», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2020
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:04
-
21:57
-
21:42
-
21:35
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:12
-
19:56
-
19:15
-
19:10
-
18:56
-
18:39
-
18:28
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:55
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:41
-
13:20