СКА сыграет с «Ак Барсом» молодёжным составом

Тренер СКА Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4), а также рассказал о будущей встрече с «Ак Барсом».



«Мы будем играть молодёжным составом против «Ак Барса». Сколько заболевших в команде, я не скажу. Со здоровьем у Каменева всё в порядке, он готовится по индивидуальной программе. Он пропустил много времени, не катался, не готовился. Сейчас набирает форму. Как только вернёт кондиции — поможет нам. Сами видели, как здорово влился Михаил Бердин, хотя у него тоже был промежуток. Он здорово помог, держал нас в игре.



Мы всегда на связи c Брагиным, в течение дня и перед матчем. Он даёт рекомендации и помогает. Мы вместе ведём тренировочный процесс, формирование состава. Он полноценно участвует в процессе. Его состояние стабильное, скоро он к нам присоединится», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Сибирь» в гостях обыграла молодёжный состав СКА, питерцы перебросали соперника 28-23