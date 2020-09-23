Тренер СКА: продолжим играть активно и агрессивно даже молодёжным составом

Тренер СКА Андрей Козырев подвёл итоги встречи с Сибирью (1:4).
«СКА перебрасывал «Сибирь» и доминировал на вбрасываниях? Опять мы возвращаемся к тому, какая у нас молодёжь и какая проводится работа по развитию, сейчас вы видите результат. И это только первый матч, ребята показали замечательную игру. Уверены, в дальнейшем они будут играть ещё лучше.
Мы играли не от обороны, а активно и агрессивно, что позволило нам доминировать. Мы не будем отходить от нашей системы, будем продолжать играть активно, а не от обороны. Даже такой подбор игроков, из молодёжи, позволяет нам это делать.
Мичкову ещё чуть-чуть рановато играть в КХЛ по возрасту, хотя играет он очень здорово. Он сразу ворвался в МХЛ, показывает прекрасную результативную игру. Мы очень довольны этим приобретением», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2020
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