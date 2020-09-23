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Гуркин: «Сибирь» могла создать себе много проблем, если бы плохо сыграли с молодёжкой СКА

Гуркин: «Сибирь» могла создать себе много проблем, если бы плохо сыграли с молодёжкой СКА
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин подвёл итоги встречи со СКА.

«Мы сейчас не в том положении, чтобы незаряженными выходить на игру. Наша главная задача была — выиграть. Не знаю, с чем связано, что мы не додавили до конца. У тех, кто недавно переболел и сейчас выходит, не совсем оптимальная форма. У СКА все были молодые, вышли на эмоциях, много сил. Мы старались сыграть спокойно и поймать их на контратаках.

Нас предупреждали, что у соперника сыграют молодые. Но, как тренер сказал, это лучшие молодые, сборники. Мы могли создать себе много проблем, если бы плохо сыграли», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствовали больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники.

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