Гуркин: «Сибирь» могла создать себе много проблем, если бы плохо сыграли с молодёжкой СКА

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин подвёл итоги встречи со СКА.
«Мы сейчас не в том положении, чтобы незаряженными выходить на игру. Наша главная задача была — выиграть. Не знаю, с чем связано, что мы не додавили до конца. У тех, кто недавно переболел и сейчас выходит, не совсем оптимальная форма. У СКА все были молодые, вышли на эмоциях, много сил. Мы старались сыграть спокойно и поймать их на контратаках.
Нас предупреждали, что у соперника сыграют молодые. Но, как тренер сказал, это лучшие молодые, сборники. Мы могли создать себе много проблем, если бы плохо сыграли», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствовали больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники.
- 23 сентября 2020
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