Гуркин: «Сибирь» могла создать себе много проблем, если бы плохо сыграли с молодёжкой СКА

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин подвёл итоги встречи со СКА.



«Мы сейчас не в том положении, чтобы незаряженными выходить на игру. Наша главная задача была — выиграть. Не знаю, с чем связано, что мы не додавили до конца. У тех, кто недавно переболел и сейчас выходит, не совсем оптимальная форма. У СКА все были молодые, вышли на эмоциях, много сил. Мы старались сыграть спокойно и поймать их на контратаках.



Нас предупреждали, что у соперника сыграют молодые. Но, как тренер сказал, это лучшие молодые, сборники. Мы могли создать себе много проблем, если бы плохо сыграли», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, что из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствовали больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники.

«Сибирь» в гостях обыграла молодёжный состав СКА, питерцы перебросали соперника 28-23