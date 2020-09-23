Хуснутдинов: у СКА в матче с «Ак Барсом» одна цель — победа. На соперника не смотрим

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).
«Чем буду доволен в матче с «Ак Барсом»? У нас нет другой цели, кроме победы. Мы не можем думать, что будет круто хотя бы сыграть вничью. Сделаем работу над ошибками, посмотрим видео. Надо реализовывать свои моменты, и всё будет хорошо. Мы не смотрим на соперника, любой может выйти против нас — и 20-, и 40-летний. Они такие же игроки.
«Локомотив» боится выпускать молодых против взрослых? Главное — быть готовым головой к игре. У нас половина пацанов может быть здоровее, чем соперники. Всё дело в голове, если думать только о травме, что мужики могут тебя расколоть, это и придёт. Первым делом надо об игре подумать, а травмы бывают и у взрослых, и у пацанов.
14 минут игрового времени? Мы всё лето тренировались, чтобы спокойно отыгрывать эти 14 минут. Тренеры по физподготовке помогают, объясняют, что нужно делать. Проблем нет, физически мы точно не слабее и не устаём.
Приятно видеть своих людей на тренерском мостике (в тренерский штаб СКА на матч с «Сибирью» вошёл наставник СКА-1946 Лев Бердичевский), они всё знают, подсказывают. Думаю, многим ребятам от этого спокойнее», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2020
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