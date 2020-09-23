Бобровский провёл мастер-класс для воспитанников академии СКА

Голкипер сборной России Сергей Бобровский, выступавший за СКА, провёл мастер-класс в «Хоккейном городе». На протяжении нескольких часов вратарь занимался с воспитанниками академии СКА от 13 до 17 лет. Сергей Бобровский познакомился с инфраструктурой «Хоккейного города», пообщался с воспитанниками академии СКА сначала в раздевалке, а затем провёл занятие в зале и на льду. После этого участники мастер-класса провели памятную фотосессию.



«Всё прошло круто. Пообщались с тренерами, обсудили нюансы. Парни тоже молодцы — огромная самоотдача, стараются, работают. Возможно, даже немного чересчур. Эмоции позитивные, всё шикарно. Спасибо СКА за такую возможность, организация на высшем уровне.



Могу ли кого-то отметить? Любимчиков, конечно, не выбирал, но хорошие, талантливые ребята есть. В целом все стараются. Пытался уделить внимание каждому — всегда есть что подсказать, дать совет, помочь с техническими элементами. Плюс хотелось морально вдохновить парней на работу и достижение высоких целей.



О чём общался с тренерами академии? Ровно о таких же нюансах. Общались по поводу технических вещей — вратарское ремесло не настолько очевидно, есть очень много мелочей, которые не видны болельщикам. Но на этом и строится успех вратаря — именно на нюансах, деталях. На этом мы и делали акцент: вроде бы простые вещи, но очень интересные.



«Хоккейный город»? Обязательно изучу его подробнее. Что видел, впечатляет. Условия для ребятишек шикарные, лёд хороший, тренажёрный зал. Всё на высшем уровне.



Воспитанники академии тренируются по программе «Красной машины»? Да, читал большой материал об этом. Видно, что проделана отличная работа. Думаю, это будет очень полезно, особенно начинающим хоккеистам, Есть база, фундамент, от которого можно отталкиваться. И важно, что это сделано не для какой-то конкретной школы, а для всей России», — приводит слова Бобровского официальный сайт СКА.

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