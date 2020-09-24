Стивен Стэмкос выйдет в 4-м звене на игру с «Далласом»

Стало известно, в каком сочетании игроков дебютирует в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 30-летний капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в 3-й игре серии с «Даллас Старз» (1-1).

Как сообщает корреспондент The Athletic Джо Смит в «Твиттере», Стивен Стэмкос займёт место Картера Верхаге в 4-м звене «Лайтнинг». Его партнёрами по звену станут американец Патрик Марун и канадец Седрик Пакетт.



Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.



В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 57 встреч, в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14».