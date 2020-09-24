Худобин был заменён после пяти пропущенных шайб в матче с «Тампой»

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К середине 3-го периода номинальные гости льда громят своего соперника – 5:2. Счёт в серии равный – 1-1.

После второго периода в составе «Далласа» произошла замена вратаря: вместо россиянина Антона Худобина на лёд вышел его сменщик, американец Джейк Эттингер. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Худобин провёл за «Даллас» 22 матча и пропустил в них 58 шайб. За «Даллас» 34-летний Худобин выступает с 2018 года.