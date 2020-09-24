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Гол Кучерова помог «Тампе» разгромить «Даллас» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Гол Кучерова помог «Тампе» разгромить «Даллас» в третьем матче финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой «Тампы» со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, забросив свою седьмую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Спустя полторы минуты преимущество «Лайтнинг» удвоид Стивен Стэмкос, для которого этот матч стал дебютом в плей-офф-2019/2020. Ещё в первом периоде «Даллас» сократил разрыв благодаря голу Джейсона Дикинсона, но в самом начале второго третий гол «Тампы» записал себе в актив Виктор Хедман, а Брейден Пойнт (с передачи Кучерова) и Ондржей Палат сделали счёт разгромным. Единственное, на что хватило «Даллас» — гол Миро Хейсканена в третьем периоде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Тампа» одержала разгромную победу со счётом 5:2 и повела в серии — 2-1. Следующий матч между командами состоится 26 сентября и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
24 сентября 2020, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 05:33' (5x5)   0:2 Стэмкос (Хедман, Рутта) – 06:58' (5x5)   1:2 Дикинсон (Хинц) – 11:19' (4x5)   1:3 Хедман (Чирелли, Палат) – 20:54' (5x4)   1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 32:02' (5x5)   1:5 Палат (Пойнт, Шаттенкирк) – 38:55' (5x5)   2:5 Хейсканен (Павелски, Кольяно) – 46:49' (5x5)
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