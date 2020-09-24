Ни один из российских игроков «Далласа» не доиграл третий матч финала с «Тампой» до конца

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Крайне неудачным образом сложился матч для российских игроков «Далласа». Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Оттингера. Нападающий Александр Радулов получил повреждение в середине третьего периода в результате неудачного столкновения с Блэйком Коулмэном и завершил матч досрочно.

В свою очередь форварду «звёзд» Денису Гурьянову шайба прилетела в лицо, когда россиянин находился на скамейке и не ожидал броска. Гурьянов также ушёл в раздевалку и на лёд уже не вернулся. Таким образом ни один из российских игроков «Далласа» не доиграл третий матч финала с «Тампой» до конца.