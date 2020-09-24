Кучеров превзошёл результат Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для россиянина седьмой в этом плей-офф НХЛ, благодаря чему он прервал шестиматчевую безголевую серию. За карьеру в НХЛ Никита забросил 36 шайб в матчах Кубка Стэнли, что является восьмым результатом среди российских игроков. Кучеров превзошёл результат Павла Буре (35) по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли.
Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 голов в 136 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (63 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (52 гола в 183 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 87-м в плей-офф НХЛ.
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