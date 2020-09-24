На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен стал автором второй шайбы «звёзд» в матче. Для финского защитника этот гол стал шестым в нынешнем плей-офф, что является лучшим результатом в истории клуба за один плей-офф среди игроков обороны. Миро превзошёл результат партнёра по команде Джейми Олексяка (пять голов).
Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса. Если говорить об истории франшизы с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз», то пять голов в одном плей-офф также забивали Брэд Максвелл, Крэйг Хартсбург и Майк Тинорди. Таким образом, 21-летний Хейсканен установил рекорд франшизы «Старз» по голам за один плей-офф среди защитников.
- 24 сентября 2020
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:18
-
06:13
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:43
-
05:25
-
04:50
-
04:28
-
03:45
-
03:34
-
03:11
-
02:57
- 23 сентября 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:37
-
23:15
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:04
-
21:57
-
21:42
-
21:35
-
20:58
-
20:45