На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен стал автором второй шайбы «звёзд» в матче. Для финского защитника этот гол стал шестым в нынешнем плей-офф, что является лучшим результатом в истории клуба за один плей-офф среди игроков обороны. Миро превзошёл результат партнёра по команде Джейми Олексяка (пять голов).

Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса. Если говорить об истории франшизы с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз», то пять голов в одном плей-офф также забивали Брэд Максвелл, Крэйг Хартсбург и Майк Тинорди. Таким образом, 21-летний Хейсканен установил рекорд франшизы «Старз» по голам за один плей-офф среди защитников.