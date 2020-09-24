21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Бобби Орра и Брента Бёрнса
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен стал автором второй шайбы «звёзд» в матче, благодаря чему набрал 24-е очко в нынешнем плей-офф. Финский защитник вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам в одном розыгрыше, повторив достижение Бобби Орра и Брента Бёрнса.
Рекорд по этому показателю принадлежит Полу Коффи (37 очков), второе место занимает Брайан Лич (34), топ-3 замыкает Эл Макиннис (31). Четвёртое место делят Денис Потвин и Рэй Бурк, набиравшие по 25 баллов за плей-офф.
Хейсканен установил рекорд франшизы «Старз» по голам за один плей-офф среди защитников
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